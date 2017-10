/ / Policiais recuperam veículo roubado em Sinop, apreendem arma e prendem suspeito

Policiais militares de Terra Nova do Norte e Itaúba conseguiram recuperar, na tarde de sábado (30/09), um Honda HR-V branco, roubado na BR-163, próximo ao Parque de Exposições, em Sinop. No interior do veículo, eles ainda localizaram uma arma de fabricação artesanal, calibre .22, e duas munições intactas. Um homem, natural de Alagoas, foi preso.

Consta no boletim de ocorrência que a guarnição de Terra Nova do Norte foi informada sobre o roubo por militares de Itaúba. Eles relataram que o veículo havia passado pelo município e seguia sentido Nova Santa Helena. Os policiais, então, aguardaram nas proximidades da BR-163, no objetivo de abordar o motorista.

Um tenente da PM que estava trafegando pela região, no entanto, ligou e avisou que visualizou o veículo na rodovia federal. Ele pediu apoio de Terra Nova do Norte para fazer a abordagem. Ao receber a ordem de parada, o motorista acabou se entregando.

Segundo a PM, o homem confessou que teria roubado o veículo em Sinop. Não foram divulgadas as circunstâncias do crime. O acusado foi encaminhado para a delegacia municipal de Terra Nova do Norte. O caso passa a ser investigado. Por Só Notícias/Debora Lobo e Herbert de Souza