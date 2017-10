/ / Polícia localiza 50 quilos de maconha escondidos em buraco no quintal de residência

Três homens, de 18, 22 e 26 anos, foram presos, ontem à noite, por policiais militares do Grupo de Ações Rápidas (CAR). Segundo o boletim de ocorrência, dois jovens em uma motocicleta empreenderam fuga da guarnição, na região central da cidade de Sinop/MT, e só foram capturados após caírem da moto. Com um deles foi localizado um tablete de maconha com aproximadamente um quilo.

Segundo o documento policial, o suspeito acabou revelando que a droga seria trocada por uma arma de fogo. Os policiais se deslocaram até a residência de um dos homens, localizada no bairro Buritis e prenderam o terceiro suspeito que estava de campana no imóvel.

Na casa, os policias encontraram diversas porções de drogas e no do quintal, escondido em um buraco, foram localizados os 50 tabletes com aproximadamente um quilo cada, mais uma balança de precisão. A droga foi apreendida e os suspeitos encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Por Só Notícias/David Murba (fotos: Fábio Barros)