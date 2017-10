/ / Pesquisadores do Brasil e do exterior discutem multifuncionalidades da matéria orgânica em Sinop

De terça à sexta-feira a Embrapa Agrossilvipastoril, em Sinop (MT), sediará o XII Encontro Brasileiro de Substâncias Húmicas e Matéria Orgânica Natural. O evento bianual é promovido pelo grupo brasileiro da Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas. Essa edição conta com promoção conjunta das Universidades Federais do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso (UFRGS e UFMT) e da Embrapa.

Participam do encontro pesquisadores de todo o país, estudantes de pós-graduação e graduação e empresas interessadas no tema. Entre os palestrantes estão também pesquisadores da Argentina, Áustria, França e Itália.

Com o tema “Matéria orgânica e suas multifuncionalidades”, o evento terá palestras, debates e apresentações de trabalhos em forma oral e por meio de exposição de pôsteres.

“É um evento científico sobre sustentabilidade do solo. Vamos discutir a matéria orgânica em todos os níveis. Desde as mais evoluídas, que são as substâncias húmicas, até a compostagem e o biochar que são formas de matéria orgânica em níveis menos desenvolvidas. Para isso, teremos alguns dos pesquisadores mais renomados no assunto presentes”, explica a pesquisadora da Embrapa e uma das coordenadoras do evento, Fabiana Rezende.

Programação

A abertura será na tarde de terça-feira. Porém, a partir da tarde de segunda já será realizado um primeiro workshop sobre matéria orgânica carbonizada, o chamado biocarvão, ou biochar.

A programação do Encontro será dividida em cinco subtemas. Na quarta-feira o conteúdo fará parte dos temas “Funções das substâncias húmicas (SH) e matéria orgânica natural (MON) em Diferentes Ambientes e sua Caracterização” e “Funções da MON na Dinâmica de Metais e Compostos Antropogênicos no Ambiente: Tecnologia e Desafios Analíticos”.

Na quinta-feira outros dois subtemas concentrarão as atividades: “Dinâmica e função da Matéria Orgânica e Substâncias Húmicas em Diferentes Usos do Solo” e “Aplicações MON e SH na Indústria e na Produção de Fertilizantes e suas Funções nas Plantas e em Sistemas de Produção”.

Na sexta-feira, a programação será finalizada com palestras e debates sobre a “Função e Dinâmica de Carbono e Nitrogênio Pirogênicos no Ambiente”.

A programação completa do evento pode ser conferida no site http://xii-ebsh-mon.gpdae.net/

Saiba mais

Matéria orgânica natural (MON) é toda matéria orgânica presente nos ecossistemas que não faz parte da vegetação ou da fauna viva. Exemplos de MON, as substâncias húmicas (SH) são componentes orgânicos formados a partir da degradação química e biológica de resíduos de plantas, animais e atividades microbianas.

Na produção agropecuária, esses componentes são importantes para garantir a qualidade das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, mantendo sua fertilidade.