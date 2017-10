/ / Peixoto de Azevedo, com nova sede da OAB-MT, se transforma em capital da advocacia mato-grossense

Desde a noite de quinta-feira (5), Peixoto de Azevedo se transformou na capital da advocacia mato-grossense. A subseção sedia, pela primeira vez, o Colégio de Presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT) e Colégio de Delegados da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso (CAA/MT).





Reúnem-se no município representantes de toda a advocacia com a participação das 29 subseções da OAB-MT.





Durante os eventos, os dirigentes traçam as principais diretrizes da advocacia para os próximos seis meses. São ações estruturantes que reúnem pleitos dos profissionais que atuam em todo o Estado, relatando as peculiaridades de toda a região, além dos temas nacionais que afetam a advocacia.





Em sua quarta edição na gestão 2016-2018, o colégio de presidentes e delegados cumpre a proposta de interiorização da OAB-MT, que ao longo desse período já contemplou diferentes regiões de Mato Grosso. Barra do Garças, Mirassol D’Oeste é Nova Mutum foram as sedes das três edições anteriores.





Desta vez, além dos debates dos presidentes de subseções e delegados da CAA/MT, também são realizadas palestras no Fórum de Matupá, contemplando a advocacia de toda a região.





“Muitos duvidaram, disseram que essa gestão seria mais uma entre tantas que fizeram tantas promessas na campanha e quando passava o período de campanha, davam de ombros para o interior do estado. Pois cá estamos, temos aqui representantes que percorreram muitos quilômetros deixando suas famílias e seus escritórios porque para essa gestão tanto faz se a subseção está a metros ou quilômetros de distância, onde tiver um advogado, lá estará a OAB-MT”, destacou o presidente da CAA/MT, Ítallo Leite.





A interiorização do sistema OAB-MT foi idealizada pelo presidente Leonardo Campos e conta com uma série de ações ao longo do ano. Caravanas temáticas e encontros estaduais são realizados em todas as subseções.





“Todo advogado e advogada de Mato Grosso devem saber que eles não estão sozinhos. Onde ele estiver, seja em um pequeno distrito ou na capital, a OAB-MT estará junto”, destacou Leonardo Campos.





Mais que isso, a presença da Ordem em todo o Estado cumpre a missão da entidade de lutar pela melhor distribuição de Justiça Social, servindo-se como caixa de ressonância da sociedade e voz constitucional do cidadão.

Solenidade - Anfitrião do IV Colégio de Presidentes da OAB-MT e Delegados da CAA/MT, o presidente da subseção de Peixoto de Azevedo, Marcus Macedo, que comemorou na cerimônia a inauguração da sede própria, fez questão de ressaltar o papel social da entidade. A programação de abertura contou com a apresentação do projeto Luz do Amanhã e da CUFA Matupá.





O momento de comemoração também foi de agradecimento com a entrega da moção de aplausos a todos aqueles que contribuíram para a construção da sede da OAB Peixoto de Azevedo.









Casa da Cidadania





OAB Peixoto de Azevedo inaugura sede própria com espaço para a sociedade





Inaugurada na noite desta quinta-feira (5), a sede da subseção de Peixoto de Azevedo da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso (OAB-MT) representou um marco para a região. O espaço foi aclamado pelas autoridades presentes como a Casa da Cidadania.

Construída com a união de esforços da advocacia e de toda a sociedade, a sede própria é a realização de um sonho iniciado há 20 anos.





O terreno onde se situa a OAB Peixoto de Azevedo foi conquistado pelo pai do atual presidente da subseção, Marcus Augusto Giraldi Macedo, Adelino Valdir de Oliveira Macedo, em 1997. Desde então, a sede própria se tornou um sonho realizado a várias mãos. Ao longo de um ano de obras coordenadas pela Comissão de Construção da Subseção de Peixoto de Azevedo, composta por 15 membros e sob a presidência do advogado Nilson Portela, o espaço contou com a parceria entre o Poder Judiciário e a Cadeia Pública e cerca de 90% da mão de obra foi de reeducandos, incentivando assim os projetos de ressocialização.





A sede possui 270 metros quadrados e auditório com capacidade para 140 pessoas. De acordo com o presidente da OAB Peixoto de Azevedo, o espaço servirá não apenas para eventos da advocacia, mas também para cursos de capacitação, audiências públicas e debates.





“Esta é a Casa do Cidadão, um lugar para abrigar os pleitos da sociedade. A advocacia, como voz constitucional do cidadão, deve ser a caixa de ressonância para abrigar os anseios da população”, destacou o presidente da OAB-MT, Leonardo Campos.





Para o prefeito de Peixoto de Azevedo, Maurício Ferreira de Souza, trata-se de uma obra importante para o município. “A população toda ganha com um espaço como esse”, disse.





Deputado estadual, Pedro Satélite esmaltou a importância da sede própria da OAB Peixoto de Azevedo inclusive para o desenvolvimento econômico da região. “Este lugar é um exemplo da organização que os investidores procuram em uma localidade. Nos próximos dias devemos receber cônsules da China para conhecer as nossas potencialidades e esse espaço é ideal para eles falarem como a população”, exemplificou.