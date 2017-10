/ / Pedro Satélite atende lideranças e viabiliza emenda para transporte escolar

O deputado estadual, Pedro Satélite, (PSD) recebeu em seu gabinete nesta quinta-feira, 05, o prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan acompanhado dos vereadores David Marques, Katia Brambila, Irmão Alexandre e Zilmar Assis de Lima.

Diversos assuntos estiveram na pauta e ao final o deputado viabilizou mais um recurso desta vez destinado ás melhorias do transporte escolar tendo em vista que o município de Guarantã do Norte ainda necessita de novos veículos para atender a demanda do em alguns setores.

Pedro Satélite destinou emenda parlamentar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destinados à aquisição de um ônibus zero Km para o transporte escolar do município.

O prefeito Érico e os vereadores saíram da reunião animados com a conquista e destacaram as parcerias com o deputado. “Ficamos felizes com mais esta conquista que irá contribuir muito para melhorarmos o atendimento do transporte escolar em algumas regiões do nosso município. Agradeço ao deputado Pedro Satélite que tem sido um grande parceiro de Guarantã do Norte sempre nos ajudando a viabilizar recursos para o desenvolvimento do nosso município.” Comentou o prefeito Érico.

“Quero parabenizar o deputado Pedro Satélite que sempre tem nos apoiado nas nossas ações como vereador, está sempre atento às demandas do nosso município e na medida do possível tem se esforçado para nos atender, por isso eu só tenho a agradecer essa parceria”. Disse o vereador David Marques.

Por: Assessoria