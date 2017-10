/ / Pai leva filha de 14 anos para orgia em motel

Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (12), por levar a filha de 14 anos e outras três menores, com idades entre 16 e 17 anos, para um motel de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com o Juizado da Infância e Juventude, as adolescentes estavam ingerindo bebida alcoólica e usando drogas com outros dois homens, que também foram presos.

De acordo com a agente de proteção à criança e ao adolescente, Tatiane Martins Vieira, o pai alegou que estava levando a filha e as amigas para “passear” no motel. “Foi constatada realmente a presença de menores consumindo bebida alcoólica e loló, Um fato que chamou muito a nossa atenção foi o próprio pai estar junto com essa menor, de 14 anos, e dizer que ele foi lá para ‘passear’. Não é um local para criança”, disse.

O caso aconteceu nesta madrugada,no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em uma região de motéis de Aparecida de Goiânia. De acordo com a agente, o estabelecimento foi autuado por permitir a entrada das menores. A adolescente de 17 anos, já tinha passagens por atos infracionais análogos aos tráfico de drogas e roubo de carro.

Uma parente do homem que levou a filha, que não quis se identificar, disse que ficou assustada quando soube do caso. Ela e os familiares das outras três menores foram até o Juizado para buscar as menores.

“Para um motel, eu não imaginava que ele pudesse fazer isso. Muito errado da parte dele, por ser pai, fazer uma coisa destas”, desabafou.

Por G1