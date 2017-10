/ / Pai encontra corpos de filho e amigo queimados dentro de carro

Gean Fernando Escola, 32 anos, e João Garcia Ortiz, 36 anos, foram brutalmente assassinados e tiveram os corpos queimados dentro de uma picape Fiat Strada, em uma fazenda localizada em Porto Esperidião (326 Km a Oeste de Cuiabá). Os corpos foram encontrados pelo pai de Gean, nesta quarta-feira (4).

O pai relatou que o filho saiu de casa, na segunda-feira (2), com o intuito de realizar o pagamento de algumas cabeças de gado e não retornou mais.

Ele decidiu sair em busca do filho e conseguiu informações de que ele estaria em uma fazenda conhecida como Rio Doce. Lá, ele encontrou o carro queimado e os corpos das vítimas. O pai acionou a polícia.

Conforme a Polícia Civil, o carro estava com perfurações de tiros.

O crime aconteceu na região de fronteira com a Bolívia. Conforme informações preliminares, a dupla foi executada e carregada na caçamba do veículo, até o local onde os corpos foram incendiados.

Os corpos foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

Os autores do crime não foram localizados. A Polícia Civil de Porto Esperidião investiga o crime.

Execução no Oeste

No mesmo dia, Um casal foi vítima de uma execução na MT-343, nas proximidades da cidade de Porto Estrela (MT). A mulher foi assassinada com um tiro de 12 e teve a cabeça estourada – o filho dela de 2 anos, que estava no colo, também foi atingido pelos chumbos, mas foi socorrido ainda com vida.

As vítimas foram identificadas como Marllon Felipe Sousa dos Santos e Ana Elias Barbosa.

. Os corpos foram encontrados em uma estrada vicinal próxima da rodovia. A Polícia Civil de Cáceres (220 km a Oeste de Cuiabá) confirmou a dupla execução ao.