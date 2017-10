/ / Operação Bairro Seguro fecha estabelecimento comercial e apreende 11 veículos em Sinop

Os policiais que participaram da Operação “Bairro Seguro” abordaram cerca de 224 pessoas durante a ação realizada ontem a noite em Sinop. A operação foi desenvolvida pela Polícia militar , Guarda Municipal , conselho tutelar, tributos da prefeitura e meio ambiente da prefeitura.



Foi feito um trabalho de abordagem na avenida Julio Campos com Acácias e também fiscalização em estabelecimentos comerciais.





Locais de Fiscalização:



– lotus (narguile) tarumãs



– snooker ( narguile) Itaubas



– W.o (Conveniencia) Sibipirunas



– boa sorte ( bar) primaveras



– Gelo Facil (casa de festa)





Durante a operação 224 pessoas foram abordadas;68 veículos checados;11 veículos apreendidos; 3 CNh recolhidas;20 Notificações de trânsito;1 estabelecimento notificado( snookers);1 estabelecimento fechado ( gelo fácil); 1 flagrante de crime ambiental ( som alto);1 veículo localizado;1 flagrante de embriaguez;1 flagrante de furto;1 flagrante de roubo;





Bairro Seguro





Desde janeiro deste ano, sete operações “Bairro Seguro” foram deflagradas em municípios do estado. As ações integradas das forças de segurança já resultaram em mais de 13 mil pessoas presas, no período de janeiro a maio. O número de prisões registradas nos primeiros cinco meses de 2017 é 10% maior do que o registrado no mesmo período de 2016, quando foram presas 11.876 pessoas.