/ / Novo alerta de tempestade e vendaval em 115 cidades de MT; Guarantã do Norte está na lista

Cuiabá e mais 114 cidades de Mato Grosso receberam um novo alerta para a possibilidade de tempestades, vendavais e muita chuva nesta segunda-feira (23). O aviso de atenção foi emitido pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), que é ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Na capital mato-grossense, a probabilidade de precipitação é de 80%.



Conforme o CPTEC, para Cuiabá e essas cidades (veja todas no fim da matéria) está previsto pelo menos um dos seguintes fenômenos: tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva. O alerta ainda completa que nestes locais poderão ocorrer “pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, podendo gerar acumulados expressivos de precipitação em alguns pontos”.



No sudeste de Mato Grosso, essas pancadas tem a chance maior de ocorrer na parte da tarde. Entre os municípios citados estão: Rondonópolis, Tangará da Serra, Cáceres, Nova Marilândia, Chapada dos Guimarães, Sinop, entre outros.



Em Cuiabá, esta segunda-feira deverá ser de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A chance de precipitação é de 80%, com a temperatura máxima podendo atingir os 38ºC.



Confira abaixo os municípios que receberam o alerta:

MT - Acorizal MT - Alta Floresta MT - Alto Araguaia MT - Alto Garças MT - Alto Paraguai MT - Alto Taquari MT - Apiacás MT - Araguainha MT - Araputanga MT - Arenápolis MT - Aripuanã MT - Barão de Melgaço MT - Barra do Bugres MT - Brasnorte MT - Cáceres MT - Campo Novo do Parecis MT - Campos de Júlio MT - Campo Verde MT - Carlinda MT - Castanheira MT - Chapada dos Guimarães MT - Cláudia MT - Colíder MT - Colniza MT - Comodoro MT - Conquista D'Oeste MT - Cotriguaçu MT - Cuiabá MT - Curvelândia MT - Denise MT - Diamantino MT - Dom Aquino MT - Feliz Natal MT - Figueirópolis D'Oeste MT - General Carneiro MT - Glória D'Oeste MT - Guarantã do Norte MT - Guiratinga MT - Indiavaí MT - Ipiranga do Norte MT - Itanhangá MT - Itaúba MT - Itiquira MT - Jaciara MT - Jangada MT - Jauru MT - Juara MT - Juína MT - Juruena MT - Juscimeira MT - Lambari D'Oeste MT - Lucas do Rio Verde MT - Marcelândia MT - Matupá MT - Mirassol D'Oeste MT - Nobres MT - Nortelândia MT - Nossa Senhora do Livramento MT - Nova Bandeirantes MT - Nova Brasilândia MT - Nova Canaã do Norte MT - Nova Guarita MT - Nova Lacerda MT - Nova Marilândia MT - Nova Maringá MT - Nova Monte Verde MT - Nova Mutum MT - Nova Olímpia MT - Nova Santa Helena MT - Nova Ubiratã MT - Novo Horizonte do Norte MT - Novo Mundo MT - Novo São Joaquim MT - Paranaíta MT - Paranatinga MT - Pedra Preta MT - Peixoto de Azevedo MT - Planalto da Serra MT - Poconé MT - Ponte Branca MT - Porto dos Gaúchos MT - Porto Estrela MT - Poxoréo MT - Primavera do Leste MT - Reserva do Cabaçal MT - Ribeirãozinho MT - Rio Branco MT - Rondolândia MT - Rondonópolis MT - Rosário Oeste MT - Salto do Céu MT - Santa Carmem MT - Santa Cruz do Xingu MT - Santa Rita do Trivelato MT - Santo Afonso MT - Santo Antônio do Leste MT - Santo Antônio do Leverger MT - São José do Povo MT - São José do Rio Claro MT - São José dos Quatro Marcos MT - São José do Xingu MT - São Pedro da Cipa MT - Sapezal MT - Sinop MT - Sorriso MT - Tabaporã MT - Tangará da Serra MT - Tapurah MT - Terra Nova do Norte MT - Tesouro MT - Torixoréu MT - União do Sul MT - Vale de São Domingos MT - Várzea Grande MT - Vera

Por Olhar Direto