/ / Nova UTI neonatal permite que mães acompanhem por 24h os bebês que necessitem de cuidados especiais

O ambiente arejado, iluminado e colorido pode ser confundido com um berçário, um hotel ou até mesmo o próprio quarto do bebê, menos um hospital. Pensando em proporcionar bem-estar, aconchego e um local propício para aquele carinho típico de mãe, que a Femina Hospital Infantil e Maternidade inaugurou nesta terça-feira (3) uma nova ala da UTI neonatal, onde as mães poderão ter um contato mais humanizado com os recém-nascidos (RNs).





Para a farmacêutica Juciele de Sousa Cintra Zanete, 33, a nova ala da Femina é muito importante, pois poderão ficar perto dos seus filhos. Juciele é mãe do pequeno Ítalo Cintra Zanete, que já está há quase três meses internado no hospital por ter nascido prematuro, .





“Quando se tem um bebê internado na UTI é uma rotina bem desgastante, o psicológico fica abalado, afinal não é fácil deixar o bebê no hospital. Com essa instalação totalmente adequada para nós mães acompanharmos nossos filhos, é possível descansar, e o mais importante estar perto do bebê”, ressalta Juciele.





O presidente da Femina, o médico Kamil Hussein Fares, explica que a nova ala do Hospital inaugura uma nova fase da Femina, cujo prédio matriz será todo adequado para receber os procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos, assim como atender as mães que passarem por atendimento de alto risco.





“Essa reestruturação já havia começado com a inauguração do prédio anexo da Femina, no ano passado, local onde hoje estão concentrados os consultórios. Agora, depois que inauguramos a nova ala da UTI neonatal vamos dar continuidade à ampliação dos serviços de atendimentos cirúrgicos, de parto e pós-parto”, destaca.





A diretora técnica na Femina, Fernannda Pigatto, explica que o novo anexo da UTI neonatal receberá os RNs considerados de médio-baixo risco, os quais necessitam, na maioria das vezes, aguardar recuperação nutricional e maturidade pulmonar bem como maturidade neurológica para receber alta hospitalar.





“A mãe e o RN receberão todo o suporte da equipe multidisciplinar com médicos, enfermagem, fisioterapia, fonoterapia, psicologia, com a mais alta excelência da região”, destaca Fernannda. A médica também explica que a intenção é preparar as mães para que se sintam seguras para quando voltarem para casa. Dessa forma também se pretende estimular o aleitamento materno.





As mães também serão incentivadas a prática do método Canguru, que ajuda na recuperação do bebê, acelerando o processo de ganho de peso e consequentemente reduzindo o tempo de internação hospitalar.





Nos casos dos bebês internados na UTI neonatal de baixo risco as mães poderão permanecer 24 horas ao lado do bebê. Os horários de visitas para demais familiares serão semelhante aos horários já preestabelecidos para a UTI neonatal de médio e alto risco.





Para proporcionar um ambiente aconchegante e mais humanizado a arquiteta e design de interiores, Tassia Bezerra Martins, explica que usou cores na nova ala que deixou um fundo neutro, tudo isso para proporcionar a sensação de como se estivesse em casa. “A cor traz um ar mais lúdico e mais infantil, o que deixa o ambiente bem acolhedor. Para mim foi muito satisfatório realizar este tipo de serviço”.





Já a médica visitadora da UTI neonatal, Carla Marques, destaca que toda vez que se pensa em humanização não se restringe apenas à parte técnica ou cientifica, mas se pensa no ser humano de forma integral.





“Isso vai ajudar a mãe a ter um relacionamento melhor com o seu nenê e não vai ficar afastada. Isso inibirá a ansiedade de como não cuidar daquela criança. O prematuro é um ser mais frágil, a mãe tem mais dificuldades já que o bebê nasceu antes do tempo. Neste novo espaço a mãe vai ter um aprendizado junto com toda a equipe disciplinar neonatal de como cuidar. Por isso vai sair mais preparada tanto do ponto de vista emocional, como do ponto de vista prático com a criança”, finalizou.

Por Assessoria de Imprensa Hospital Infantil e Maternidade Femina - ZF Press