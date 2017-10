/ / Multas de trânsito poderão ser parceladas no cartão de crédito

Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou nesta quarta-feira (18) uma resolução quer permite o pagamento de multas de trânsito com cartões de débito ou crédito. O valor poderá até ser parcelado, mas com a devida cobrança de juros pela entidade financeira do cartão, como quando as compras a prazo não são parceladas pela própria loja. De acordo com o diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Elmer Vicenzi, o objetivo é reduzir a inadimplência das multas e demais débitos que deixam os veículos irregulares. Alguns órgãos de trânsito já fazem parcelamentos por meio de documentos de arrecadação, geralmente com pagamento do primeiro boleto na hora de assinar o termo de adesão. "Muitos proprietários de veículos buscavam o parcelamento como forma inicial de regulamentar a situação do veículo e obter o documento de licenciamento ou possibilidade de transferência, sem arcar com o compromisso de quitar as demais parcelas”, explicou Vicenzi. Com a nova regra, cada órgão de trânsito (Detrans, prefeituras, Polícia Rodoviária, Der e Dnit) poderá habilitar empresas financeiras para oferecer a alternativa de pagamento por cartão e quitar dívidas dos proprietários de veículos. Como o parcelamento será totalmente entre a operadora do cartão e o proprietário, o órgão de trânsito continua recebendo o valor a vista e a regularização do veículo será imediata - não precisa esperar até a última parcela. Anteriormente, somente multas aplicadas em veículos registrados no exterior poderiam ser arrecadadas com cartões de débito ou crédito. De acordo com o Denatran, cada órgão de trânsito ficará livre para implementar a medida ou não. A resolução já está em vigor.

Por: Notícia Exata