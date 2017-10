/ / Mulher invade salão e esfaqueia cabeça de marido ao descobrir traição

A Polícia Militar prendeu G.D.M., 31 anos, após ela invadir um salão de cabeleireiro e esfaquear a cabeça do seu marido. O crime aconteceu no bairro 1° de Março, na noite de segunda-feira (16). Ao ser detida, ela afirmou que cometeu o crime após ter descoberto que o homem estava se relacionando com outra mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h. A mulher entrou no Salão Trato Feito Barbearia e deu uma facada na cabeça de J.A.P.C.R., 21 anos.

A mulher fugiu do local após a tentativa de assassinato. O homem sofreu um corte atrás da orelha, mas ainda ficou consciente.

A prisão

Após a chegada da polícia, a vítima se deslocou até a casa da mulher. Ela se trancou com o filha e decidiu não se entregar.

A PM solicitou reforço de uma equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam). Após diversas tentativas de rendição, os agentes decidiram arrombar a porta da casa para prender a mulher.

Aos policiais, ela disse que o homem ameaçou agredi-la e que, por isso, se apossou da faca.

O homem, que faz uso de tornozeleira eletrônica, foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A filha da mulher, de 6 anos, ficou sob a guarda de uma conhecida – com o consentimento da mãe.

A agressora foi algemada e encaminhada para a Central de Flagrantes (Cisc), do Bairro Planalto, onde o caso foi registrado.

Por: Repórter MT