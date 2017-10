/ / Morador de Sinop é selecionado para participar do programa do Ratinho em São Paulo

O cantor sinopense Edson Madureira se apresentará ao vivo, no programa do Ratinho, no SBT, o quadro musical ‘Dez ou Mil’, no dia 23 deste mês. Ele foi selecionado após se inscrever no site do programa. Madureira é reconhecido no Estado por conseguir reproduzir através do assovio trilhas de filmes antigos de faroeste.

Ele será avaliado pelos jurados Nadja Haddad, Leão Lobo, Pedro Manso, Décio Piccinini e Arnaldo Saccomani, que determinam se os candidatos rebem notas Dez ou Mil. É aprovado apenas o candidato que recebe cinco notas mil dos jurados.

Para ser selecionado pelos produtores é necessário se inscrever através do e-mail do programa, no portal do SBT. O principal requisito é ser desinibido e ter um vídeo cantando, pois é através dele que a produção faz a seleção.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: reprodução)