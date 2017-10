/ / Menor infratora é apreendida tentando furtar residência em Guarantã do Norte

No início da madrugada desta terça-feira (24/10) os policiais da Força tática, recebeu um comunicado em que uma residência, na Rua dos Muricis, no setor Industrial, em Guarantã do Norte/MT, estava sendo alvo de ladrões. Quando os policiais chegaram no local, avistaram dois suspeitos, que estavam do lado de fora da residência e ao avistarem a viatura adentraram no quintal da casa.