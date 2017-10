/ / Mato-grossense terá 10 times com turno único; campeão e vice vão para Copa do Brasil

Dirigentes da Federação Matogrossense de Futebol e dos clubes definiram, esta tarde, que o Campeonato Mato-grossense de Futebol 2018 começará em 17 de janeiro, com 10 equipes. Com um fórmula diferente dos últimos anos, a competição terá turno único, quartas de finais, semifinais e finais. No primeiro turno, em 9 rodadas com jogos somente de ida, as 10 equipes jogarão entre si. Classificam-se para as quartas de finais, que será definida em dois jogos, os oito primeiros colocados. Os dois últimos colocados estarão rebaixados para segunda divisão estadual de 2019.

O vencedor do confronto entre 1º x 8º irá pegar na semifinal o ganhador do jogo entre 4º x 5º. A outra semifinal será composta com quem avançar do duelo entre 2º x 7º com quem passar do 3º x 6º. As semifinais também serão definidas em dois jogos.

O clube melhor colocado na primeira fase da competição terá a vantagem de definir dentro de seu estádio o segundo confronto decisivo, e terá vantagem durante toda a sequencia da competição.

Ficou definido, com a concordância de todos os clubes, que o Ação, Luverdense, Dom Bosco, União e Clube Esportivo Operário Várzeagrandense irão jogar quatro partidas dentro de seus estádios. Já Sinop, Cuiabá, Mixto, Poconé e Araguaia serão mandantes em cinco compromissos, confirma a assessoria da federação.

As duas partidas das finais do Campeonato Mato-grossense 2018 serão disputadas dias primeiro e 8 de abril. O campeão e vice garantem vaga na Copa do Brasil 2019. Serão destinadas duas vagas no Campeonato Brasileiro da Série D.

Por Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)