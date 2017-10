/ / Mariana Castilho posa sensual em praia paradisíaca

Não tem quem resista a tamanha beleza, carisma e simpatia de Mariana Castilho , a modelo de 20 anos, 1,68 de altura, nascida em Manaus e dona de um lindo par de olhos verdes.

Atualmente a Manauense está morando em São Paulo, onde mudou-se com a intenção de terminar a faculdade de nutrição, área esta que pretende se especializar e aprofundar cada vez mais, para ajudar sempre nos cuidados com a estética e o corpo.

Aproveitando o por do sol de uma espetacular paisagem natural de uma famosa praia paradisíaca, Mariana posou para as lentes do fotógrafo Mauro Jorge utilizando um vestido longo vermelho e também um maiô com transparências e como já era esperado, ela chamou atenção pelas curvas perfeitas.