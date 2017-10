/ / Luverdense goleia o Figueirense e sai da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro

A equipe de Lucas do Rio Verde acaba de vencer, por 3 a 0 o Figueirense, no estádio Passo das Emas. A partida foi válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado, o Luverdense deixa a zona da degola. O time de Mato Grosso é o 16º colocado com 34 pontos. Já o time de Santa Catarina caiu para a zona de rebaixamento com 32 pontos.

O Luverdense começou o jogo trocando passes até conseguir avançar no campo adversário. Já no primeiro minuto Aderlan cruzou, mas Marquinhos conseguiu tirar. O goleiro do Figueirense se atrapalhou, mas se recuperou e afastou o perigo. O verdão continuou insistindo, aos 5 minutos, Sérgio Mota arriscou de fora da área, mas a bola saiu sem direção.

A primeira grande chance do Figueirense foi em um cruzamento na área do Luverdense, mas Nicolas Careca não conseguiu alcançar. Na cobrança de escanteio Marquinhos cabeceou para fora. A resposta do Luverdense veio com Alfredo que ajeitou para Sérgio Mota, mas ele pegou mal na bola e mandou para fora, pelo alto. O verdão continuou insistindo e criou mais uma boa oportunidade com William, que recebe um cruzamento e cabeceou na mão do goleiro do Figueirense. Rafael Silva também desperdiçou uma ótima chance de gol. Ele apareceu livre na pequena área e de cabeça mandou para fora.

O Luverdense estava empenhando em busca do gol. Aos 34, em uma cobrança de escanteio, Sérgio Mota cobrou e mandou na trave, Paulinho se antecipou e cabeceou sem chances para o goleiro Saulo. 1 a 0 Luverdense. Antes do final do primeiro tempo o Figueirense teve a chance do empate, Marcos Aurélio recebeu livre na entrada da área, mas demorou muito para concluir e acabou perdendo a bola.

No segundo tempo o Figueirense voltou ofensivo em busca do empate. Nicolas Careca recebeu na área e soltou a bomba. A bola explodiu em Willian, que ficou caído o gramado. Na sequência, Careca arriscou de longe, de fora da área, mas a bola saiu sem direção.

Aos 9 minutos, o Luverdense assustou o Figueirense, Rafael Ratão apareceu sozinho na área, chutou e o goleiro Saulo salvou o que seria o segundo gol do Verdão do Norte. Na sequência, Marcos Aurélio recebeu livre na pequena área, mas desperdiçou a oportunidade chutando para fora. O Figueirense respondeu com Careca, que recebeu cruzamento e cabeceou. Diogo Silva estava atento e ficou com a bola. O segundo gol da partida veio dos pés de Rafael Ratão, que os 18 minutos deixou o marcador no chão e bateu no canto direito. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. O Luverdense 2 a O.

Não deu tempo nem do Figueirense respirar, aos 20 minutos o Luverdense meteu o terceiro. Gol do Alfredo, que recebeu passe do Sérgio Mota e com categoria mandou para fundo da rede. Na sequência quase sai o quarto gol. Novamente a dupla. Alfredo recebeu de Sérgio Mota, bateu cruzado, mas o goleiro Saulo defendeu. No rebote, Moacir do Figueirense tentou por cobertura, mas mandou por cima do gol.

Com a vitória assegurada o Luverdense ficou trocando passes para o desespero do Figueirense, que não conseguia chegar ao gol. A partida foi até os 49 e terminou com a goleada do Luverdense, jogando em casa.

O próximo desafio do Luverdense será no sábado, contra o América Mineiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida está marcada para às 16h30.

Por Só Notícias/Débora Lobo (foto: assessoria)