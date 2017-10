/ / Leonardo é confirmado na disputa pela prefeitura; grupo de Zeca ainda indefinido

A disputa pela Prefeitura de Primavera do Leste já conta um nome definido até o momento. O vereador e prefeito interino Leonardo Bortolin (PMDB), que tem como candidato a vice o produtor rural e empresário Sérgio Luiz Fava (PR). Os nomes foram definidos nas convenções partidárias, realizadas neste domingo (8).

Do outro lado, contudo, o cenário continua incerto. O grupo do prefeito cassado, Getúlio Viana (PSB), ainda não decidiu quem irá lançar para a disputa. O sobrinho de Getúlio, Mateus Viana (PDT), que é filho do deputado estadual Zeca Viana (PDT), é uma das possibilidades. Além dele, também estão cotados Otávio Palmeira (PSDB) e o atual vice-prefeito Zezinho (PSDB). De todo modo, os candidatos a prefeito e vice deve sair dentre esses três nomes em convenções que devem terminar somente por volta de meia-noite.

O grupo de Leonardo conta com o apoio dos partidos PSD, PV, DEM, PRB, PROs, PTB, Solidariedade, PT, PRB, PR, PP e PSD, formando a Coligação A Renovação que Une. Um dos nomes fortes que o apóiam é o da deputada estadual Janaína Riva (PMDB), que está no município acompanhando as convenções.

. “Tem que fazer o processo com muita humildade, levantando a bandeira de administração democrática, com uma gestão aberta. Abrir o gabinete para a sociedade, as entidades”, diz Leonardo ao

Os partidos têm até a 0h deste domingo para realizar as convenções e definir os nomes e coligações.

Eleições suplementares

marcadas para 19 de novembro As eleições suplementares,, serão realizadas porque Getúlio Viana (PSB), que venceu o pleito em 2016, foi cassado após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manter sua inelegibilidade com base na Lei da Ficha Limpa.

Nas eleições de 2016, Getúlio obteve 19.057 votos, o que equivale a 64,18%. O segundo colocado, Paulo Bresch (PMDB) fez 10.636 votos, que representam menos de 50% do eleitorado. Por isso, a legislação determina a realização de eleições suplementares.

Por: RD News