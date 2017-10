/ / Irmão de deputado invade jogo de futebol e promete quebrar árbitro 'no pau'

O vereador por Sinop Billy Dal Bosco (PR), irmão do deputado estadual Dilmar Dal Bosco, perdeu a “compostura” ao invadir o campo durante uma partida entre o Sinop Futebol Clube e Luverdense, agarrar o árbitro Hermes Leite da Silva pela camisa e dizer que nem a polícia poderia salvar sua pele.

“Você faz merda aqui seu safado. Eu mesmo, com as minhas mãos, quebro você no pau. Sou autoridade e mando nessa cidade. Nem a polícia vai salvar a sua pele”.

Como punição, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) proibiu o vereador de entrar em estádios de todo o Estado por seis meses.





No dia do jogo, os times do Sinop Futebol Clube e do Luverdense, time de Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, disputavam uma vaga na final do Campeonato Estadual Sub 19.

Por: Repórter MT