/ / Inicia as Olimpíadas Escolares Juvenil de Guarantã do Norte

O Departamento de Desporto, através da Coordenadoria municipal de Esportes Escolares de Guarantã do Norte/MT, estará realizando no próximo dia 09 deste mês, a III olimpíadas Escolares Juvenil, mirim e pré-mirim. O evento é para os alunos das escolas públicas e particulares do município.

As competições estarão acontecendo nas modalidades de quadra como futsal, handebol, voleibol e basquetebol, com alunos, nas idades entre seis anos à doze anos. Os jogos tem como intuito a integração dos alunos.





Os jogos acontecerão em três categorias, a categoria “C” (Infantil) é para os alunos nascidos do ano de 2006/2007, a categoria “D”, alunos nascidos nos anos de 2008/2009, já a categoria “E” é para as crianças nascidas em 2010/2011...





Segundo o coordenador municipal de esportes escolares, Célio Ribeiro, os jogos fazem parte do calendário esportivo escolar e além da integração de um aluno de uma escola com outra também tráz o convívio social e o lado esportivo da criança. “A atual administração tem se preocupado com o esporte e o lazer das nossas crianças, e as olimpíadas faz parte do nosso calendário esportivo estudantil”, relatou o coordenador Municipal de Esporte Escolar.

