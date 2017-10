/ / Iluminação rosa contra o câncer de mama

Templo da Boa Vontade proferirá preces pela saúde das pessoas que enfrentam a doença e promoverá palestras sobre o tema

O Templo da Boa Vontade (TBV) considerado uma das Sete Maravilhas de Brasília/DF, recebeu, mais uma vez, iluminação rosa em apoio à campanha Outubro Rosa, iniciativa que visa conscientizar e alertar as mulheres sobre a importância da prevenção ao câncer de mama.





Além disso, o Templo da Paz, como também é conhecido o monumento, fará todos os dias, às 18 horas, uma corrente ecumênica de preces em súplica pela saúde das pessoas que sofrem com a enfermidade. Durante esse mês de conscientização, serão ministradas ainda palestras de esclarecimento e de prevenção sobre o tema.

Sobre a campanha





Outubro Rosa é o nome da campanha que objetiva conscientizar as mulheres sobre a importância de se diagnosticar o quanto antes o câncer de mama, o que mais mata mulheres no mundo. A iniciativa tem âmbito internacional e visa iluminar, durante todo o mês, monumentos, prédios públicos, pontes e igrejas com a coloração rosa, cor do laço que simboliza a luta contra a doença.

Dados





De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama “é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil depois do de pele não melanona, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a cada ano”. Ainda segundo o Inca, “relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos”. Dessa forma, a consciência é o primeiro passo para um futuro diferente.

Templo da Boa Vontade





É o monumento mais visitado da capital brasileira, segundo dados oficiais da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), e está localizado na Quadra 915 Sul, em Brasília/DF.

Para obter outras informações, acesse www.boavontade.com ou ligue para o telefone (61) 3114-1070.

Por Junio Alcântara