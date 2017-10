/ / Hospital Regional reabre 10 leitos de pediatria

No último dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a direção do Hospital Regional de Colíder, com o apoio de empresários e funcionários, reinaugurou a ala de pediatria com 10 leitos. A comunidade contribuiu com a reforma do setor, doando materiais de construção e o serviço de mão-de-obra. O Governo do Estado contratou um pediatra, um obstetra e um ortopedista pediatra. No dia da reinauguração foram entregues presentes às crianças internadas doados pela comunidade.

O serviço de pediatria estava desativado há um ano por falta de reforma e de contratação, o que foi possível resolver agora, graças ao apoio dos empresários, dos funcionários e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), que autorizou as contratações dos novos profissionais. "Durante um ano o hospital encaminhou os pacientes para outros hospitais da região", informou Elisandro de Souza Nascimento, diretor do Hospital Regional de Colíder.

Com a reativação da pediatria estão sendo atendidos os casos de urgência e emergência. A unidade hospitalar passa a contar com 80 leitos, ampliando a sua capacidade de internação e melhorando a prestação de serviços para os moradores da região.

O Hospital Regional de Colíder atende outros seis municípios e mais o sul do Estado do Pará, além da população indígena da região que chega a cinco mil índios de nove etnias.

Por: Nortão Notícias