/ / Hospital Jardim Vitória de Guarantã do Norte e Coorpernova lançam Cartão Cooperativo

Presidente da Coopernova Daniel Robson e Dr. Eraldo proprietário da hospital Jardim Vitória.

O Hospital Jardim vitória de Guarantã do Norte/MT do grupo Donadel Guimarães, em parceria com a Coopernova, realizaram o lançamento do cartão cooperativo, cartão jardim vitória, onde estará oferecendo aos associados e colaboradores da Coopernova o benefício de descontos que irá de 20% até 50% e ainda facilidade nas condições de pagamentos, em toda rede de saúde do grupo Donadel Guimarães que vai desde Internação no Hospital jardim Vitória, Laboratório, clínica e outros.





A Coorpernova, com sede na cidade de Terra Nova do Norte/MT e atualmente está em oito municípios e tem aproximadamente 250 funcionários e conta com um quadro de 2.500 associados.

Segundo o Senhor Daniel Robson Silva, presidente da cooperativa, a parceria surgiu de uma preocupação de proporcionar melhores condições de saúde aos associados e funcionários e com isso buscar melhor benefício na área de saúde aos colaboradores da coopernova.





Dr. Eraldo Guimarães, proprietário do Hospital Jardim Vitória, relatou que, com o cartão o associado terá uma medicina preventiva, já que o quadro de profissionais da saúde estará levando até os associados palestras referentes a saúde, como câncer de mama e de próstata e muitos outros assuntos referentes a saúde, além de todos os tipos de tratamento a saúde que os funcionários e associados e seus familiares, precisar. “Esse cartão não terá custo na aquisição do mesmo e nem mensalidade e ao realizar o tratamento o paciente ainda poderá ter o parcelamento dos seus gastos”, informou Dr. Eraldo.

Por Célio Ribeiro (Foto: Célio Ribeiro)