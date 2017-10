/ / Hospital Geral faz 'Desfile de Sorrisos' no Pantanal Shopping

No próximo sábado (07), as crianças cadastradas no Serviço de Reabilitação de Fissuras Lábio Palatinas irão levar seus encantadores sorrisos no evento denominado 'Desfile de Sorrisos', no Pantanal Shopping. Esta é mais uma ação em comemoração aos 75 anos de fundação do Hospital Geral.





A coordenadora do serviço, Dra. Yolanda Barros explica que a equipe é composta por multiprofissionais especializados, buscando não apenas corrigir os defeitos da face nas etapas cirúrgicas, mas, também integrar o indivíduo na sociedade, porque muitos sofrem o preconceito e até mesmo são excluídos do convívio social.





“Esse serviço transforma a vida destes pacientes, gerando uma incrível qualidade de vida; os pacientes fazem todos os atendimentos ambulatoriais com equipe multiprofissional( Fonoaudiologia/Psicologia/ Odontologia/Bucomaxilofacial/ Cirurgia Plástica/Medicina /Nutrição/Fisioterapia/ Otorrinolaringologia, entre outras especialidades) e os procedimentos cirúrgicos no Hospital Geral. Pois, antes tinham que buscar este tratamento fora do Estado de Mato Grosso”.





Yolanda afirma que o serviço existe há mais de 12 anos no hospital, e já foram realizadas mais de 1.500 cirurgias de fissuras Labiopalatinas, tendo aproximadamente 1.150 pacientes cadastrados no serviço. “Esses resultados mostram a conscientização, a confiança e o respeito da população, dos profissionais de saúde e dos hospitais que nos encaminham esses pacientes.





De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil existe cerca de 1 criança com fissura para cada 650 nascidas, e cerca de 5.800 novos casos todos os anos.

O hospital atende pacientes vindos dos 141 municípios mato-grossenses e até de outros Estados, como Acre, Pará e Rondônia, o hospital é referência neste tipo de reabilitação pelo Ministério da Saúde e pelo Estado de Mato Grosso.





