/ / Homem estupra mulher de 52 anos e ameaça matar filha e netos de vítima

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi até a delegacia relatar que seu companheiro, identificado como José Marcos, queria ter relações sexuais, mas ela não permitiu.





Desta forma, o suspeito começou a forçar a mulher para que transasse com ele e colocou a mão no pescoço e com a outra tapou a boca da vítima para que ela não gritasse. A vítima, M.V, disse que com muito “custo”, o agressor saiu de cima dela.





Pouco tempo depois, José voltou e disse que estava com muita raiva da mulher por ela ter acabado com o relacionamento. Por medo e para que não se machucasse, a vítima teria permitido a relação.





Após o ato sexual, o suspeito ameaçou a mulher e disse que se ela contasse algo, ele teria a vida de seus familiares dela na mão do agressor e ainda teria sonhado que havia três corpos na casa de M.V, sendo que as vítimas seriam ela, sua filha e o seu neto.





A mulher ainda contou aos policiais que o suspeito era usuário de drogas e que ameaçou a vítima dizendo que se ela contasse algo, iria mandar os traficantes do Osmar Cabral matá-la.





Após o ato, José teria levado café na cama da vítima e ainda a culpou pelo crime. Ao ir embora, o suspeito ainda disse à vítima que se quisesse que ele saísse da casa dela, teria que dar R$ 2 mil que seria uma passagem para ele ir à Alagoas e ainda exigiu um celular.





Desta forma, a denúncia foi encaminhada para a Delegacia da Mulher que investiga o caso.

