/ / Homem é preso por obrigar a menina de 2 anos a fazer sexo oral

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Militar, suspeito de estuprar uma menina de dois anos, na cidade de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá).

A prisão aconteceu na tarde de domingo (8). De acordo com informações da Polícia Militar, vizinhos do suspeito, F.B., o viram com a criança em cima de uma bicicleta.





O criminoso obrigou a criança a fazer sexo oral nele e em seguida, a levou até o portão de uma casa, onde tirou a roupa da menina para estuprá-la.





No entanto, uma moradora flagrou o ato criminoso e gritou para que outras pessoas pudessem pegar F.B.





O suspeito tentou correr com a criança, mas foi detido pelos moradores da região, até a chegada da polícia.





O suspeito foi algemado e encaminhado à delegacia de polícia para registro da ocorrência.





O caso será investigado pela Polícia Civil.