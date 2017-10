/ / Homem é preso após tentar matar esposa com serra elétrica

A Polícia Militar prendeu D.C.D., de 35 anos, após tentar assassinar a esposa, S.M.A.S., de 35 anos, com uma serra elétrica. O caso aconteceu nesta terça-feira (17), em Barra do Garças (509 km a Leste de Cuiabá).

De acordo com a PM, um vizinho - que é proprietário da casa alugada pelo casal - correu para desligar o padrão de energia ao ouvir os gritos de socorro da vitima.

O agressor vinha mantendo a mulher em cárcere privado. No momento da chegada dos agentes, ele se recusou a se entregar e tentou causar uma explosão dentro da casa, usando o botijão de gás da cozinha.

Diante da ameaça de incêndio e possíveis feridos, o Corpo de Bombeiros da cidade também foi acionado para dar apoio na ocorrência.

A negociação para que o agressor se rendesse se estendeu por horas. Ele chegou a arremessar diversos objetos em direção ao militares.

Logo em seguida, o agressor tentou fugir pelo telhado da casa, mas foi cercado e detido pelos militares.

Ele foi algemado e encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

A Polícia Civil investiga o crime.

Ciúme fatal

Na noite anterior, a Polícia Militar prendeu G.D.M., 31 anos, após ela invadir um salão de cabeleireiro e esfaquear a cabeça do seu marido. O crime aconteceu no Bairro 1° de Março, em Cuiabá. Ao ser detida, ela afirmou que cometeu o crime após ter descoberto que o homem estava se relacionando com outra mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h. A mulher entrou no Salão Trato Feito Barbearia e deu uma facada na cabeça de J.A.P.C.R., 21 anos.

