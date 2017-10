/ / Homem é acusado de forçar filha e amiga a assistirem filme pornô

Alinhador de veículos, de 43 anos, é suspeito de mostrar vídeos pornográficos para a filha de 9 anos e a amiga dela de 10, além de tentar estuprar a coleguinha da filha, em Cuiabá. Crime de estupro de vulnerável ocorreu na tarde de quarta-feira (4), na residência do suspeito, C.C.M, no bairro Novo Paraíso II. Ele fugiu.

As meninas estavam na casa de A.R.M, 9, filha do suspeito, que também se encontrava no local. Elas contaram para a polícia que o suspeito saiu do banheiro apenas de toalha e as colocou para assistirem vídeos pornográficos.

Depois, mandou que a filha saísse e permaneceu com a amiguinha dela, L.M.S, 10. Pegou uma faca e começou a passar a mão pelo corpo da menina e tentou levantar sua saia, com o objeto perfurante nas costas dela.

A criança conseguiu se desvencilhar e correu para fora da casa. As duas meninas foram localizadas pela Polícia Militar, em frente a uma creche do bairro e relataram o crime. As mães de ambas chegaram logo depois, e a mulher do suspeito, autorizou que policiais entrassem na casa, porém, ele já não mais se encontrava no local.

A polícia conduziu as mulheres e crianças para registro de estupro de vulnerável na Central de Flagrantes. Crime passará para investigações da delegacia especializada.

Por: Gazeta Digital