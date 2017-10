/ / Henrique Lima o digital influencer que causa furor nas redes sociais

Dono de um corpo lindo e um sorriso sem igual, é assim que Henrique Lima , de Barueri em São Paulo, vem se destacando a cada dia e dando o que falar nas redes sociais. Com um carisma inexplicável, o modelo e digital influencer, sagitariano de 19 anos, possui 70 kg muito bem distribuídos em 1.74 de altura.

Henrique que possui Mr.Bean como seu ídolo e a musculação como seu esporte preferido, resolveu um certo dia participar de uma promoção no instagram, onde deveria marcar três amigos e seguir um determinado perfil e eis que o rapaz foi presenteado com um lindo ensaio fotográfico e desde então não parou mais e começou a gerar vários trabalhos fotográficos.

Atualmente o bonitão possui 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, com frequência resolve presentear as fãs e sempre compartilha fotos cheio de estilo, posando sem camisa, exibindo a barriga trincada cheia de gominhos, em algumas ocasiões apenas de cueca ou até apenas com uma toalha branca cobrindo suas partes íntimas.

As fãs não se contém e se manifestam com os mais variados recados como lindo, gato, perfeito, maravilhoso e até algumas mais ousadas que chegaram a escrever "Assim vc mata qualquer uma" ou ainda "Meu Deus me fala quem foi que botou essa coisa no mundo".