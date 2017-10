/ / Guarda Fashion, Luanda Almeida faz sucesso no Instagram com dicas de moda e beleza

A agente da Guarda Municipal do Rio de Janeiro conta como cuida da boa forma

Agente da Guarda Municipal do Rio de Janeiro há cinco anos, Luanda Almeida, de 32 anos, que foi apelidada da Guarda Fashion, vem chamando atenção nas ruas e fora delas. Enquanto no trabalho, ela está sempre atenta a qualquer infração, nas redes sociais ela exibe as curvas voluptuosas e ainda dá dicas de moda e beleza para mulheres.

Ela começou a bombar na Internet graças ao antigo oficio de empresária. Agora, no Instagram ela já tem mais de 227 mil seguidores.

“Foi tudo muito natural. Eu tinha uma confecção de roupas femininas e postava muitas fotos de looks que eu criava. E as clientes iam me adicionando e me seguindo. Gostavam do estilo e eu vendia os looks. Quando passei no concurso da GM-Rio, não consegui conciliar e acabei fechando a confecção, mas continuei com as redes sociais e postava dicas de looks, só que comprados, pois eu já não fabricava mais. E comecei a falar também sobre cabelo, maquiagens , treinos e etc. A mulherada começou a seguir e a se interessar mais e mais, conta a blogueira.

Atualmente no grupamento do trânsito, ela conta que não é vitima de machismo e nem é paquerada no trabalho. “ Por incrível que pareça não”, afirmou a gata.

A loura, que mantem a boa forma com Pilates e musculação, agora sonha em voltar a empreender:

“Tenho vários sonhos. Sou pisciana né! Mas um dos sonhos que quero realizar em breve, é ter minha própria grife de roupas”.

Instagram dela https://www.instagram.com/luandaalmeidaoficial/

Foto Gizele Frigoletto / Black Comunicação