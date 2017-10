/ / Guarantã: residência é furtada no cidade nova, bandido foi preso

Segundo relatos da vítima, a mesma se encontrava dentro da residência quando ouviu um barulho próximo a porta. Ao averiguar, o mesmo se deparou com o meliante dentro de sua propriedade.

O proprietário ainda perguntou o que o suspeito estava fazendo ali, o suspeito respondeu que estava procurando o seu gato, a vítima confiou no meliante e entrou na residência para averiguar se o gato estaria no interior da residência, momento que o bandido aproveitou a ausência do proprietario para furtar o aparelho celular que estava em cima da mesa e foragiu do local.

A polícia militar foi acionada e em rondas conseguiu localizar Lucas Ferreira Barbosa de 19 anos e fazer a detenção do mesmo.

Lucas Ferreira foi conduzido para a delegacia de polícia civil para as demais providencias.

Por/ O Território