/ / Guarantã: residência é assaltada na manhã questa quarta-feira, assaltante foi preso

A polícia militar foi informada via 190, por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira, que teria acabado de ocorrer um roubo a residência no bairro industrial. De imediato os policiais se deslocaram até o local, onde constatou a veracidade dos fatos.

A vítima que está gestante se encontrava em estado de choque pelas graves ameaças sofridas pelo suspeito, dizendo que se a mesma acionasse a polícia ele iria voltar e mata-la.

Segundo a vítima, Lucas Machado de Lima, vulgo (Luquinhas) o mesmo a ameaçava com uma arma de fogo.

O assaltante levou quatro tabletes, celulares, notebook e vários outros pertences da vítima.

Apos a vítima informar as características do suspeito e tendo mostrado algumas fotos, ela reconheceu a foto do bandido.

Diante das informações, a polícia militar saiu em diligencia atrás do mesmo. Por volta das 15horas, após uma denúncia anônima informando o paradeiro do suspeito em uma mata próxima ao bairro jardim das palmeiras, os policiais se deslocaram até o local, o suspeito visualizou a viatura e empreendeu fuga pela mata, após as buscas os policiais obtiveram êxito na captura do suspeito.

Lucas Machado de Lima, vulgo (Luquinhas) foi detido e encontra-se preso na delegacia de policia civil.





Por/ O Território