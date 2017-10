/ / Guarantã: Policia Militar De Guarantã Troca Tiros Com Assaltantes Na BR 163

A Policia Militar de Guarantã do Norte sobre a guarnição do Sargento Chaves, comunicou a Policia Militar de Novo Progresso, via o aplicativo WhatsApp, sobre um roubo de uma caminhonete Hilux, cor branca, Placa: QBG-5800 no município de Peixoto de Azevedo.

Houve troca de tiros entre a guarnição militar e os assaltantes, nenhum Policial Militar se feriu.

Não foi possível fazer a identificação da quantidade de criminosos e dos armamentos utilizadores pelos mesmos. Os suspeitos abriram fuga em uma vicinal no “Vale do 15’, ou conhecida também como ‘desvio’.

Os policiais realizaram diligencias na Vicinal, mas sem êxito até o momento na captura dos criminosos.

Por: O Território