/ / Guarantã: Polícia Civil apreende droga em ônibus que seria levada para o estado do Pará

A polícia civil prendeu na noite de ontem um homem, morador de Guarantã do Norte conhecido como Lindomar, transportando uma grande quantidade de Cocaína (Crack).

Lindomar estava transportando a droga em um ônibus que ia para a cidade de Cachoeira da Serra – PA, quando os investigadores abordaram o ônibus aproximadamente 15 quilômetros da cidade de Guarantã.

No momento da abordagem dos policiais, Lindomar escondeu a droga atrás do bebedor do ônibus, depois das buscas no interior do veículo, os investigadores encontraram a droga e deram voz de prisão para o mesmo.

Lindomar foi conduzido para a delegacia de polícia civil de Guarantã do Norte onde respondera por tráfico de drogas.

Por/ O Território