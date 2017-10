Pela terceira vez neste mês, uma farmácia que fica localizada na esquina do Banco do Brasil teve as portadas arrombadas.

Os bandidos levaram Três Cicatrucure Ge, Um Cicatricure Dermo-Abrasivo, totalizando 250,00 reais em mercadoria.

Depois da ação, os bandidos fecharam a porta da farmácia, o proprietário só percebeu que havia sido furtado na hora de abrir o estabelecimento.

Por/ O Território