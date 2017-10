/ / Guarantã: Outro Assalto A Mercado Foi Registrado No Jardim Vitória No Final Da Tarde Desta Segunda

O assalto ocorreu no mercado Campeão, Bairro Jardim Vitória por volta das 18h40min desta segunda-feira.

Segundo a vítima, dois homens chegaram em uma motocicleta, enquanto um ficou na porta do mercado o outro assaltante entrou no estabelecimento com a arma em punho, aparentando ser um revolver calibre 38 e anunciou o assalto.

O assaltante levou uma quantia de aproximadamente trezentos reais e um celular Samsung J6 mini cor preta.

Em seguida os meliantes fugiram do local pela Avenida Rotary. A policia militar foi acionada, porém não conseguiu êxito em locar os assaltantes.

Por/ O Território