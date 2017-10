/ / Guarantã: Nove Pessoas Foram Detidas Com Uma Grande Quantidade De Entorpecentes, Seis Eram Menores.

A polícia civil recebeu uma denúncia anônima por volta das 13h50min da última sexta-feira, onde o denunciante informava que na Rua Sibipiruna esquina com Rua a Cipreste no Bairro Cidade Nova, havia uma casa em construção e que neste local o mesmo viu um ‘’tijolo’’ de maconha em uma sacola. A informação passada para a polícia civil se encaixou com outras denuncia feitas ao longo dos dias.

Diante das informações recebidas, a polícia civil se deslocou para o local da denuncia e foi realizado um monitoramento, visualizando então um homem sair da casa em construção e entrar em uma quitinete.

Com o apoio do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA) os policiais civis foram até a residência em construção onde encontraram o ‘’tijolo’’ de maconha, confirmando a denúncia recebida.

Durante a varredura na casa em construção, os policiais perceberam um grande fluxo de pessoas na frente da referida quitinete, e que os mesmo apreenderam fuga ao ver a viatura policial. Foi feito o acompanhamento e a abordagem dos suspeitos, totalizando nove pessoas, três maiores de idade e seis menores. Não foi informado o nome dos suspeitos.

Ao fazer a revista em um dos quartos da quitinete, foi encontrada, uma porção de entorpecentes análoga à maconha, uma trouxinha análoga à cocaína e varias notas de dinheiro em espécie jogadas em um dos quartos.

Foram apreendidos aproximadamente 500 gramas de maconha, 36 gramas de cocaína (CRACK), 353 reais em dinheiro e seis celulares.

A polícia militar foi acionada para fazer a condução dos suspeitos até a delegacia de policia civil, onde os mesmos se encontram presos.

Por/ O Território