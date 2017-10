/ / Guarantã: menor infrator com inúmeras passagens pela polícia é preso novamente nesta manhã

Na manhã de hoje (19/10), a equipe da força tática foi informada que nas proximidades de um bar no Bairro Cidade Nova, um investigador da policia civil tentou abordar um menor infrator, porém o mesmo apreendeu fuga.

A equipe da força tática se deslocou para fazer diligencias e em rondas localizou o mesmo na Rua das Orquídeas e conseguiu êxito em abordar o menor infrator.

Na revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do meliante, uma ‘’trouxinha’’ análoga maconha. O menor foi detido e encaminhado para a delegacia de policia civil.

Vale lembrar que não podemos mencionar o nome, iniciais do nome e muito menos a foto do menor, conforme a lei 247 do Estatuto da Criança e do adolescente.





Por/ O Território