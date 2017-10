/ / Guarantã: Jovem De 18 Anos É Preso Após Desferir Varias Garrafadas Na Cabeça De Uma Mulher.

Segundo o boletim de ocorrência, da Policia Militar de Guarantã do Norte/MT,, Ricardo da Costa Siebra de 18 anos, teria ido até o local de trabalho da vitima, uma mulher de 24 anos, e desferiu dois chutes em sua perna, com a agressão a mesma caiu no chão, o suspeito de posse de uma garrafa agrediu a vítima várias vezes na altura da cabeça. Não foi informado o estado de saúde da vítima.

A policia militar foi acionada e em ronda, os policiais conseguiram encontrar o suspeito já em outra briga em frente ao hospital municipal.

O mesmo foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de policia civil.

Por: O Território