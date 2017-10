/ / Guarantã: Homem É Preso Em Flagrante Enquanto Tentava Furtar Sorveteria

Segundo o boletim de ocorrência, a Sorveteria Flocos de Neve foi alvo de uma tentativa de furto na tarde deste domingo.

A policia militar foi acionada e ao chegar ao local, os policiais se depararam com o suspeito Lucas Ferreira Barbosa de 19 anos tentando arrombar a porta dos fundos da sorveteria. Foi dada a voz e prisão para o meliante e na revista pessoal, foi encontrada uma camiseta de cor preta no bolso da calça, possivelmente para vesti-la se caso lograsse êxito no furto. Os bandidos usam esta técnica para se despistar do fato, a prática de trocar de roupa após o ato de roubo ou furto é chamada de Camaleão pelos criminosos.

Diante dos fatos, o meliante foi preso sob flagrante delito e encaminhado para a delegacia de policia civil.

Por/ O Território