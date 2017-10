/ / Guarantã do Norte: Conselho do CMDRS elege nova Diretoria

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, juntamente com os produtores rurais realizou reunião nesta última quinta feira dia 05 de outubro para eleição da nova Diretoria do CDMRS .

A categoria optou por chapa única e com mais de 90% dos integrantes onde foi votado o novo Vice-Presidente,,o Sr. Antonio Gedoz.e para Presidente do Conselho permaneceu o atual Sr. Nélio Novaes de Souza.

Na oportunidade, com a eleição da nova Diretoria foi discutido a aprovação das DAPs (Declaração de Aptidão ao Pronaf). que trará grandes benefícios para os produtores rurais.

Também na pauta da reunião foi discutida solicitação para aquisição de 03 patrulhas mecanizadas, sendo 1 através dos convênios com a SUDECO (Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste) no valor aproximado de 160 mil e 02 patrulhas no valor aproximado de 250 mil reais cada, através do Ministério da Agricultura , Pecuária e Abastecimento .

O Secretário em exercício, Sr. Dionaldi de Souza e o Presidente Eleito do CMDRS salientaram a importância do Conselho para as políticas públicas de desenvolvimento principalmente da Agricultura Familiar Sustentável.

Por: Assessoria