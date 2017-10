/ / Guarantã: Bandidos Furtam Veículo E Sofrem Acidente Durante A Fuga

Dois meliantes invadiram uma residência no Centro de Guarantã do Norte, e após pular o muro e arrombar a porta dos fundos, os mesmo furtaram um veículo Citroem C3 na tarde deste domingo, a policia militar foi acionada.

Durante as diligencias pela cidade no intuito de localizar o veiculo furtado, a guarnição da policia militar foi informada sobre um acidente no Bairro Cotrel com vítimas feridas. Rapidamente os policiais se deslocaram até lugar do fato.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram as vítimas e o veículo. Ao fazer a checagem, foi constatado que o veiculo envolvido no acidente é o mesmo que havia sido furtado minutos antes.

Durante a fuga, os bandidos perderam o controle do veículo vindo colidir frontalmente em uma árvore. Os dois suspeitos, Vinicius Pereira Silva de 20 anos e um menor, autores do furto, tiveram escoriações pelo corpo e foram atendidos e levados pela equipe de emergência do Hospital Municipal. Os dois meliantes foram presos.

O veículo sofreu grandes danos com o impacto.

Por: O Território