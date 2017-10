/ / Grave acidente entre carro e caminhão deixa três mortos entre Sorriso e Sinop

Uma colisão frontal entre um veículo de passeio e um caminhão bitrem causou a morte de três pessoas. O acidente aconteceu nesta madrugada na BR-163, em Sorriso e Sinop, na altura do km 772.

O motorista da veículo de carga informou que seguia de Sinop a Sorriso e que, por causas desconhecidas, o Uno – que trafegava sentido oposto - invadiu a pista contrária.

O bitrem tombou e uma das articulações ficou atravessada na pista após o motorista perder o controle da direção.

Um guard-rail foi atingido e a carreta, que teve a cabine destruída, caiu em um barranco.

Com o impacto, o Uno ficou completamente destruído e os três ocupantes, cujas identidades ainda não foram informadas, morreram no local.

Após o acidente, o tráfego foi interrompido. Equipes da concessionária Rota do Oeste e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas.

A versão do caminhoneiro, que foi levado ao Hospital Regional de Sorriso com suspeita de fratura na clavícula, será apurada.

A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) analisará as causas do acidente e ainda liberará os corpos para exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

Por: Portal de Sorriso