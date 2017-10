/ / Governador atende Lideranças de Guarantã do Norte e libera recursos para o Hospital Regional de Peixoto

Na tarde da quarta-feira, 04, o prefeito de Guarantã do Norte Érico Stevan, o deputado Dilmar Dal’bosco juntamente com os vereadores Zilmar, Katia, David e Irmão Alexandre, estiveram em audiência com o governador Pedro Taques para discutir a situação do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

O referido hospital esta com os repasses atrasados, acumula dívidas com fornecedores e os profissionais médicos estavam prestes a suspender os atendimentos.

A paralisação do Hospital Regional de Peixoto traria seríssimas consequências para o Hospital Municipal de Guarantã que se tornou referencia no estado de Mato Grosso e que não suportaria atender o aumento da demanda.

Diante dessa situação o prefeito Érico com os vereadores da base de apoio e o líder no governo deputado Dilmar Dal’bosco tomaram a iniciativa de buscar solução junto ao governador Pedro Taques. Durante a audiência o governador determinou os repasses ao Hospital Regional de Peixoto para que este continue mantendo suas atividades em pleno funcionamento atendendo a população da região.

O prefeito Érico ficou aliviado com a resposta do governador. “- Eu fico aliviado com essa decisão que o governador Pedro Taques acaba de tomar de repassar imediatamente os recursos para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. Isso é muito importante porque se o hospital de Peixoto paralisar o nosso hospital de Guarantã se transforma num caos, por isso todos nós estamos aliviados. Agradeço ao deputado Dilmar Dal’bosco por articular essa audiência muito proveitosa com o governador e agradeço também aos vereadores David, Katia, Irmão Alexandre e Zilmar que assumiram essa luta com a gente, agradeço também a vereadora Edileuza que não pode estar aqui conosco, mas, está nos apoiando nesse sentido.” Comentou o prefeito.