/ / Falta de chuva preocupa produtores de MT

O principal suspeito de assassinar Alana Ramos de Jesus de 15 anos em Terra Nova do Norte foi preso na tarde desta terça-feira (10/10), em no distrito de Entre Rios no município de Nova Ubiratã.

O suspeito Carleandro Conceição foi preso em uma residência, onde o mesmo estava residindo com uma mulher e usava um nome falso.

Segundo o investigar Aray Carlos Barbosa, o suspeito estava sendo monitorado pela Polícia da região há algumas semanas.

Durante a abordagem o suspeito que estava usando o nome de Orlando, confessou ser autor do homicídio, o mesmo foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para s providencias necessárias.

A prisão preventiva do suspeito foi decretada pelo Juiz da Vara Única de Terra Nova do Norte, Jean Pauo Leão Rufino.

Alana foi encontrada morta no dia 15 de abril deste ano, em uma região de mata, em um loteamento, nos fundos da Associação dos Criadores de Terra Nova do Norte (Acriterra).

Ela foi assassinada com pelo menos duas facadas. A jovem teria saído no dia 11/04 para entregar um Fiat Strada branco que havia vendido. O veículo foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal nas proximidades da BR-163, em Itaúba, com os pneus estourados.

Por: Olhar Cidade