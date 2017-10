/ / Falha mecânica causa acidente entre carretas na BR-364

O motorista de uma carreta de cinco eixos perdeu o controle e bateu na lateral de outra carreta (de nove eixos), que vinha no sentido oposto, rodovia na BR-364 em Rosário Oeste (112 km de Cuiabá). Com o impacto da batida, a carreta de cinco eixos tombou atravessada na pista. O acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira (17).

De acordo com a Concessionária Rota do Oeste, o acidente ocorreu por volta de 5h no km 547, quando a carreta de cinco eixos, que seguia sentido Norte, apresentou um problema mecânico, e o motorista perdeu o controle da direção. Desgovernada a carreta saiu da pista, atravessou o canteiro central e atingiu a lateral de outra carreta. O problema mecânico que ocorreu não foi especificado pela concessionária da rodovia.

Apesar de uma das carretas ter ficado sobre a pista, o trânsito no local não foi impedido porque foi usado um desvio. A outra carreta tombou no acostamento.

Ninguém ficou ferido.

A pista Sul, onde a carreta tombou, segue interditada e equipes da Rota do Oeste atuam para a retirada das carretas.

