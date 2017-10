/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte recebe Prêmio Top Of Mind Olhar Cidade 2017

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte foi eleita pelos internautas como a Melhor Faculdade do Portal da Amazônia e recebeu o Prêmio Top Of Mind Olhar Cidade 2017. O diretor presidente da Faculdade, Cássio Brizzi Trizzi foi eleito como melhor Empresário Empreendedor e Personalidade do ano.

Os diretores Cássio Brizzi Trizzi e Fabiana Varanda Jorge agradecem a todos que votaram, por acreditarem no potencial e seriedade desta Faculdade: “Receber este prêmio é uma grande honra! A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte atua há 18 anos na região e este reconhecimento nos proporciona uma felicidade e satisfação imensa. Agradecemos a todos que confiam e votaram em nós. É graças ao incentivo de vocês que a Uniflor cresce cada vez mais juntamente com nossa região”.

Ascom/FCSGN

Fotos: Olhar Cidade