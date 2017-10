/ / Fabio Garcia sai do PSB e já pensa em filiar-se ao DEM

Mais um deputado federal desfilia-se do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Fabio Garcia anuncia a sua saída do partido, assim como o deputado Adilton Sachetti. Fabio está com uma relação ruim com o PSB, desde abril deste ano, por contrariar a sigla votando a favor da reforma trabalhista.

O deputado está a procura de um novo partido para se filiar e já pensa no partido dos Democratas (DEM), “ É um partido que temos uma certa afinidade principalmente com as lideranças e existe sim uma real possibilidade de a gente pode migrar, mas ainda temos tempo”, destacou.

Para ele, o principal motivo que provocou sua saída foi a aproximação do partido com o PT. Formado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas ( PUC) e pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Harvard, Fabio Garcia, foi presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso (FIEMT) e do Sindicato de Energia do Estado de Mato Grosso.

“Não gostaria de perder o grupo político que construímos com muito trabalho, com muito diálogo, convivíamos muito bem. Estou tentando em todos os diálogos que faço em relação a questão partidária fazer um alinhamento ideológico e abrir espaço para que nosso grupo político possa vir para o partido que a gente for migrar. Então a única coisa que pedi quando foi conversar com o DEM foi espaço para o nosso grupo político vir e não teve nenhuma resistência do deputado Dilmar nem das lideranças locais”, pontuou.

Ele disse que está a procura de um partido que tenha um alinhamento ideológico e já está conversando com outros partidos também como: PR, PP, PSD e PV.

