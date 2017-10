/ / Ex-candidato a vereador é executado com dois tiros

O ex-candidato a vereador de Várzea Grande, Edson Luiz (PMB) foi executado em frente a sua casa no bairro Ponte Nova, na tarde deste domingo. De acordo com policiais, ele foi atingido com dois disparos de arma de fogo.

Policiais estiveram no local e encontraram a vítima caída. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas apenas constatou a morte da vítima.

Segundo os médicos, ele recebeu um tiro na cabeça e outro na lombar. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para passar por exame de necropsia.

Testemunhas disseram que o assassino agiu sozinho e fugiu numa moto. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Edson Luiz já foi presidente do bairro Ponte Nova. Em 2016, disputou a eleição de vereador pelo PMB e recebeu 279 votos.

Por: Folhamax