/ / Esporte com tudo em Matupá um evento em andamento e 4 com inscrições abertas

A prefeitura municipal de Matupá/MT, através do seu departamento de esportes vão realizar quatro competições municipais nas modalidades de Basquetebol, Voleibol e Handebol nos naipes masculino e feminino.





O congresso técnico e sorteio das chaves será no dia dezoito de Outubro no ginásio municipal. As Inscrições terão o valor R$50,00 para o masculino e R$30,00 para o feminino para o basquete e voleibol.





O handebol o valor será de R$100,00 para o masculino e R$30,00 para o feminino. As rodadas serão realizadas nas Quinta e Sexta Feira e no Sábado. Também a modalidade de futebol sete nos naipes masculino e feminino com o valor de R$300,00 para o masculino e R$150,00 para o feminino.





As inscrições terá seu término no dia do congresso técnico. Está em andamento o campeonato intermunicipal de futsal masculino e feminino na fase de semifinal. Abaixo a tabela com os confrontos.









Por Jerri Piaia